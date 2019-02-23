Denktaş, Sertoğlu Ve Bıçaklı’Yı Kabul Etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu; Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı ve Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile birlikte Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede devlet katkısı ve sponsorluk yasası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.