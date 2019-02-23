Özeren, 7.ayağın Zirvesinde

Marlyn Bar Yarim Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen on ayaklı şampiyonanın yedinci ayağında birinciliği Minareliköy sporcusu Salım Özeren kazandı. Cemal Gingi ikinci oldu.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın yedinci ayağı dün yapıldı. Marlyn Bar Yarim Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen on ayaklı şampiyonanın yedinci ayağında birinciliği Minareliköy sporcusu Salım Özeren kazandı. Özeren finalde takım arkadaşı Cemal Gingi’yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Yedinci ayakta üçüncülüğü Lefkoşa Darts Birliği’nden Tonguz Çakmak, dördüncülüğü Gönyeli Avcılık Atıcılık’tan Faik Amcaoğlu elde etti. Yedinci ayakta dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumu şöyle:

1)Salım Özeren

2)Cemal Gingi

3) Tonguz Çakmak

4) Faik Amcaoğlu

FERDİ PUANLAMA

SPORCU ADI TOPLAM

1.Cemal Gingi-Minareliköy 83

2.Salim Özeren-Minareliköy 77

3.Hasan Yıldıran-Minareliköy 64

4.Kurtuluş Gamla-Minareliköy 48

5.Tonguz Çakmak-LDB 45

6.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.K. 45

7.Elmas Çocuk-LSB 44

8.Mustafa Behlül-Gönyeli Av.At.K. 42

9.Hakan Boral-LDB 41

10.Selahattin Tok-Minareliköy 37

TAKIMSAL PUANLAMA

TAKIM ADI TOPLAM

1.Minareliköy 338

2.Gönyeli Av.At.K. 194

3.Lefkoşa Darts Birliği 192

4.Lefkoşa Spor Birliği 146

5.Güzelyurt Darts Birliği 125

6.Cihangir 115

7.Beyarmudu Belediyesi 85

8.LEGEND 70

9.Marmara 63

10.Diamond Child 61

11.Mesarya Darts Birliği 60

12.Göçmenköy 16