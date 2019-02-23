Atletizmde Olağan Genel Kurul Günü

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde saat 11.00’de gerçekleşecek genel kurulda faaliyet programı ve mali raporlar okunup üyelerin onayına sunulacak. Genel kurulda ayrıca 2019 yılı faaliyet programının sunumu da yapılacak.

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulunun gündem maddeleri şöyle:

GÜNDEM

1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

2) 2018 yılı Faaliyet Programı’nın okunup aklanması

3) 2019 yılı Faaliyet Programı’nın sunumu

4) 2018 yılı Mali Raporu’nun okunup aklanması

5) Dilek ve görüşler