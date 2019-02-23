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Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Başlıyor
23 Şubat 2019 Cumartesi Saat 11:17

Uluslararası Mağusa Çocuk Ve Gençlik Festivali Başlıyor

Gazimağusa Çocuk Festivali, Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali adıyla dünya çocuklarını ve gençlerini da kucaklayacak. Festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,

Gazimağusa Çocuk Festivali, Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali adıyla dünya çocuklarını ve gençlerini da kucaklayacak.

Festivalle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, festivale kazandırılan uluslararası kimlik ve programı hakkında bilgiler verdi.

Arter, 27 yıldan bu yana gerçekleştirilen festivalin büyüyüp gelişerek uluslararası boyuta geldiğine işaret ederek, festivalin bundan sonra sadece çocuklara değil gençlere de hitap edeceğini söyledi.

23 Şubat’ta 2’inci Liselerarası Ses Buluşması Yarışması’nın ön elemeleri ile başlayacak festivalin dopdolu programıyla 31 Mayıs’ta sonlanacağını belirten Arter, festivalin organizasyonunda emeğe geçen herkese teşekkür etti.
Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, festival kapsamında yarışmalar, sergiler, yürüyüşler ve müzik ile dans etkinlikleri gerçekleştirileceğini anlattı ve 2. Liselerarası Ses Yarışması’nda katılımcılara Türkiye’nin ünlü orkestralarından Tarık Sezer Orkestrası’nın eşlik edeceğini de belirtti.

Dudu Cumaoğulları, 15 Mart’ta yapılacak yarışmanın BRT’den canlı yayınlanacağını da ifade etti.

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