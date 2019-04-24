Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Gezici Çocuk Tiyatrosu İle Yola Çıkıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, gezici çocuk tiyatrosuyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor.

Devlet Tiyatroları’nın masallar, oyunlar, konserler ve daha birçok sanat etkinlikleri çocukların ayağına gideceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, gezici sahne ile köy köy, meydan meydan, okul okul gezip çocuklara binbir çeşit masallar anlatılacak.

24 Nisan günü Sipahi köyünde Kıbrıs’ın ilk e-kütüphanesi ve tamamen dayanışma ile toplanan kitaplarla oluşan kütüphanenin açılışında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları gezici sahnesi perde açacak.

1. Çocuk Şenliği olarak isimlendirilen açılış etkinliği geleneksel hale getirilerek her yıl çocuklar için şenlik düzenlenecek.