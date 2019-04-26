Bekir, Antalya’Yı Salladı

Türkiye’de Antalya Bölgesinde düzenlenen Gökhan Dönmez 23 Nisan 10 yaş Uluslararası Tenis Turnuvasında Bekir Devran Esendağlı, henüz 8 yaşında olmasına rağmen 10 yaş kategorisinde hem tek erkeklerde hem de çift erkeklerde şampiyon oldu.

20-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye’de Antalya Bölgesinde düzenlenen Gökhan Dönmez 23 Nisan 10 yas Uluslararası Tenis Turnuvasında Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu Bekir Devran Esendağlı henüz 8 yaşında olmasına rağmen 10 yaş kategorisinde hem tek erkeklerde hem de çift erkeklerde şampiyon oldu. Oynadığı maçları set vermeden kazan Bekir, ilk turda rakibi Ali Doruk Bostan’ı 5-3/4-1 ,

Ayni turnuvada çiftler kategorisine ise Poyraz Karaoğlu ile katılan Bekir Devran Esendağlı, çift erkekler kategorisinde de Şampiyon oldu. İlk turda oynadıkları rakipleri Ahmad Kamareddin ve Mahmoud Kaleel’i 4-1/4-0, yarıfinalde Ata İnce ve Ömer Eraslan’ı 4-2/4-0 ve finalde Mehmet Toprak Erçin ve Kaan Doruk Erdem’i 4-0/5-4 yenerek şampiyon oldular.