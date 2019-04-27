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Ydü Finale Koşuyor (74-39)
KKTC Basketbol liginde play off yarı final 2.maçında YDÜ konuk ettiği GAÜ’yü farklı bir skorla 74-39 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale bir adım daha yaklaştı.
Yer: NEU RA25 Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Çetin Yarım, Ali Kozok
YDÜ: Darryl Palmer, Halil, İhsan, Mılos Macura, Sercem, Berkem, Ahmet, Baran, Ferit, Doğukan, Günay, Alp
GAÜ: Can, Mehmet, Hakan, Erdem, Attila, Mustafa, Uraz, Bert, Halit, Emre, Batuhan
Periyotlar: 1., 2., 3., 4.
Karşılaşamaya iyi başlayan taraf YDÜ oldu ve ilk 5 dakikayı 11-4 önde geçti. Periyot sonuna kadar bu üstünlüğünü sürdüren YDÜ bu çeyreği 16-9 önde tamamladı. 2.periyotta başa baş bir mücadele vardı. Karşılıklı sayılarla geçen bu periyotta YDÜ’de Palmer ve Halil, GAÜ’de ise Erdem ve Emre sayı yükünü çeken isimler oldular ve devre 30-22 YDÜ’nün üstünlüğü ile kapandı. 3.periyotta YDÜ oyuna ağırlığını koymaya başladı. GAÜ ise fazla etkili olamadı ve bu çeyreğin sonunda YDÜ 49-32’lik üstünlük sağladı. Final periyotunda ise sahada hem hücumda hem savunmada rakibine üstünlük kuran ve maçı domine eden YDÜ sahadan 74-39 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans