Ydü Finale Koşuyor (74-39)

KKTC Basketbol liginde play off yarı final 2.maçında YDÜ konuk ettiği GAÜ’yü farklı bir skorla 74-39 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale bir adım daha yaklaştı.

Yer: NEU RA25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Çetin Yarım, Ali Kozok

YDÜ: Darryl Palmer, Halil, İhsan, Mılos Macura, Sercem, Berkem, Ahmet, Baran, Ferit, Doğukan, Günay, Alp

GAÜ: Can, Mehmet, Hakan, Erdem, Attila, Mustafa, Uraz, Bert, Halit, Emre, Batuhan

Periyotlar: 1., 2., 3., 4.

Karşılaşamaya iyi başlayan taraf YDÜ oldu ve ilk 5 dakikayı 11-4 önde geçti. Periyot sonuna kadar bu üstünlüğünü sürdüren YDÜ bu çeyreği 16-9 önde tamamladı. 2.periyotta başa baş bir mücadele vardı. Karşılıklı sayılarla geçen bu periyotta YDÜ’de Palmer ve Halil, GAÜ’de ise Erdem ve Emre sayı yükünü çeken isimler oldular ve devre 30-22 YDÜ’nün üstünlüğü ile kapandı. 3.periyotta YDÜ oyuna ağırlığını koymaya başladı. GAÜ ise fazla etkili olamadı ve bu çeyreğin sonunda YDÜ 49-32’lik üstünlük sağladı. Final periyotunda ise sahada hem hücumda hem savunmada rakibine üstünlük kuran ve maçı domine eden YDÜ sahadan 74-39 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı.