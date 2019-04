Akbaş, Mersin’De Ter Dökecek

Green Pedal Bisiklet Kulübü elit takım sporcularından Soner Akbaş, Türkiye’nin Mersin ilçesinde düzenlenecek olan bisiklet yarışında ülkemiz adına yarışacak.

25-28 Nisan tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet yarışına 11ülkeden 15 takımım yarışacağı yarışma 4 gün sürecek. Ülkemizi Green Pedal Bisiklet takım sporcusu Soner Akbaş’ın temsil ettiği, Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet yarışında çeşitli ülkelerden birçok profesyonel bisikletçinin mücadele verdiği yarışa yoğun ilgi var. Yeteneği yanı sıra disiplinli ve çalışkan sporcu özelliği taşıyan Soner Akbaş, Şubat 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen Tour of Antalya UCI 2.2 Kategorisinde Uluslararası yarışmada ülkemizi temsil ederek, elde ettiği başarılı sonuçların ardından Türkiye Bisiklet Milli takıma seçilmişti. Green Pedal Bisiklet Kulübü elit takım sporcusu Soner Akbaş Türkiye Bisiklet Milli takımı ile 2020-2024 olimpiyat hazırlık kamplarına da katılıyor.