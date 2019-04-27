Daü’de Rock Şöleni Var!

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9’uncusu bugün saat 17:00’de, DAÜ Stadyumu’nda yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Türkiye’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram ve Evrencan Gündüz sahne alacak.

Söz konusu gruplar ve sanatçılardan önce ise ülkenin sevilen gruplarından Force Awakens ile DAÜ Müzik Kulübü rock severlere birer konser verecek.

Girişin ücretsiz olacağı konserlere tüm halk davet edildi.