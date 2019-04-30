Havuza Ydü Damga Vurdu

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen yüzme yarışları bugün Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Kadınlarda 4 üniversitenin katılımı ile gerçekleşen yarışların sonucundan Doğu Akdeniz Üniversitesi birinci olurken, Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Erkeklerde 6 üniversite şampiyonluk için kulaç attı. Yarışlar sonucunda erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, Girne Amerikan Üniversitesi ise üçüncü olarak yarışları tamamladı.

KKTC Üniversiteler Rekorları

Erkekler. 50 m serbest Doğukan Ulaç YDÜ 24.66

Erkekler, 100 m serbest Doğukan Ulaç YDÜ 52.96

Erkekler, 50 m Kurbağalama Buğra Buba YDÜ 30.51

Bayanlar,200 m Karışık Dilahan Tezel DAÜ 2:05.63