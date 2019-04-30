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Lefkoşa Surlariçi’nde Yer Alan “Atölye A” Açıldı
29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 16:33

Lefkoşa Surlariçi’nde Yer Alan “Atölye A” Açıldı

Lefkoşa Surlariçi'nde yer alan “Atölye A” açıldı. İşletmeciliği Ayşe Özanıl tarafından yapılan “Atöyle A”nın açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Basın Büro

Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan “Atölye A” açıldı.

İşletmeciliği Ayşe Özanıl tarafından yapılan “Atöyle A”nın açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, atölye ve kafe olarak hizmet verecek mekânın açılışında yaptığı konuşmada, “bir kadının bir işletmeyi hayata geçirmesinin; kadının sosyal ve ekonomik anlamda var olması adına önemli olduğunu” dile getirdi.

Sanat atölyesi olarak da hizmet verecek mekanda, artık materyallerin yeniden kullanıma kazandırılması planlanıyor.

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Lefkoşa Surlariçi’nde Yer Alan “Atölye A” Açıldı Haberi

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