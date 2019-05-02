İlk Finalist Ydü (49-71)

KKTC Basketbol liginde play yarı final maçında seride 2-0 önde olan YDÜ, bu akşam GAÜ’yü 71-49 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti ve finale yükselen ilk takım oldu.

YDÜ ilk periyotu 14-11, devreyi ise 27-21 önde kapattı. 2.devrede ise YDÜ 3.çeyrekte farkı açmaya başladı ve final periyotuna 47-31 önde girdi. Son çeyrekte de üstün olan YDÜ, maçtan 71-49 galip ayrıldı. Potada yarın akşam ise Lefke’de LAÜ ile Koopspor karşılaşacak. Maçı Koopspor kazanırsa 2.finalist takım olacak.