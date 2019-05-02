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14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali 4-5 Mayıs’Ta
01 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 14:01

14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali 4-5 Mayıs’Ta

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, Yeşil Barış Hareketi ile Bellapais’i Koruma ve Kalkındırma Derneği işbirliğinde, 4 - 5 Mayıs tarihlerinde Beylerbeyi’nde (Bellapais) 14’üncü Kıbrıs İpek Koza Festivali düzenlenecek. Bellapai

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, Yeşil Barış Hareketi ile Bellapais’i Koruma ve Kalkındırma Derneği işbirliğinde, 4 – 5 Mayıs tarihlerinde Beylerbeyi’nde 14’üncü Kıbrıs İpek Koza Festivali düzenlenecek.

Bellapais Manastırı otopark alanında yer alacak festivalde, çeşitli müzik dinletileri, dans ve folklor gösterileri ile konserler yer alacak. Festivalin resmi açılış etkinliği Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, stantlar sabah saat 11.00’de açılacak. Festival alanına minibüs servisi yapılacak.

FESTİVAL PROGRAMI

4 Mayıs Cumartesi

11.00 Müzik yayını, 14.00 Grup Triple konseri,
15.00 Resmi Açılış ve Konuşmalar
15.30 Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi,
15.45 Grup Arabent konseri,
17.15 Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi,
17.30 Girne Tango Kulübü gösterisi,
18.00 Akustik DUO konseri Yağmur Özerem ve Serhan Candaş,
19.30 “Kozamı Örüyorum” Kısa Film Gösterimi.

5 Mayıs Pazar

11.00 Müzik yayını,
14.00 DİGEM ,
15.00 Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu gösterisi,
15.30 The Hot Club Of Cyprus konseri
16.45 Hasder halk dansları gösterisi,
17.00 İpek Böceği’nin Tarihçesi Konuşmacı Prof. Doç Dr Ali Efdal Özkul ve Uygulamalı koza elişi atölye çalışması,
18.00 Dance Fit. Dans gösterisi,
18.30 Final Konseri Cahit Kutrafalı Quartet Ft. Ezgi Akgürgen

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