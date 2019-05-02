Ydü 9. Uluslararası Fotoğraf Günleri Perşembe Günü Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 1999 yılından itibaren iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin 9’uncusu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağı törenle Perşembe günü başlıyor.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında İletişim Fakültesi kompleksinde yapılacak etkinlik saat 14.00’te açılacak.

Açılış töreninde, Kıbrıs Türk Fotoğrafçılığı’na yaptığı katkılardan dolayı foto muhabiri Erdal Gökhan’a Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğraf Günleri Hizmet Onur Ödülü takdim edilecek.

5 ülkeden 100’e yakın fotoğraf sanatçısı ve akademisyenin yer aldığı bu yıl ki organizasyonda, 37 kişisel ve karma fotoğraf sergisi yanında 500’e yakın eser sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraf Günleri kapsamında İletişim Fakültesi Turuncu Salonunda yer alacak sergi, atölye, panel ve söyleşiler yanında fotoğraf sanatıyla ilgili akademik bildiriler de sunulacak.

9. Uluslararası Fotoğraf Günleri’nde açılan sergiler, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 08.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.