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Bayanlarda Federasyon Kupası Ydü’Nün
04 Mayıs 2019 Cumartesi Saat 09:52

Bayanlarda Federasyon Kupası Ydü’Nün

Hentbol Federasyon Kupası kadın finalinde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 32-22 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahibi oldu. Hentbol Federasyon Kupası finalleri bu gece oynandı. UKÜ Arena’da oynanan gecenin ilk finalinde Ya

Hentbol Federasyon Kupası kadın finalinde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 32-22 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahibi oldu.

Hentbol Federasyon Kupası finalleri bu gece oynandı. UKÜ Arena’da oynanan gecenin ilk finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kadın takımları karşı karşıya geldiler.

Maçın başından itibaren skor üstünlüğünü ele geçiren YDÜ bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak kupanın sahibi oldu. İlk yarısı 19-13 YDÜ’nün üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında DAÜ aradaki farkı 4 gole kadar düşürse de YDÜ rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi.

DAÜ karşısında oldukça büyük bir diren gösteren YDÜ aradaki gol farkını 8 gole kadar çıkarınca DAÜ’nün oyundaki gardı düştü. Maçın son bölümlerine skorun da verdiği rahatlıkla giren YDÜ oyun disiplininden hiç kopmayarak karşılaşmayı 32-22 mağlup etti ve Federasyon Kupası’nı müzesine götürdü. Karşılaşmada en skorer oyuncu YDÜ’den 11 sayı atan Havva oldu.

Düzenlenen ödül töreninde DAÜ’ye plaket ve madalyalarını, YDÜ’ye de kupa ve madalyalarını Federasyon Genel Sekreteri ve MHK Başkanı Ediz Arıkan takdim etti.

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Bayanlarda Federasyon Kupası Ydü’Nün Haberi

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