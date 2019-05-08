8 Mayıs 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
07 Mayıs 2019 Salı Saat 16:55

Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar

Geçtiğimiz yılın en iyi organizasyon ödülüne layık görülen Gülgün Süt'ün ana sponsoru olduğu, KKTC Turizm Bakanlığı, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin büyük katkıları ile organize edilen Kuzey Kıbrıs Rallisi 17-19 Mayıs

Geçtiğimiz yılın en iyi organizasyon ödülüne layık görülen Gülgün Süt’ün ana sponsoru olduğu, KKTC Turizm Bakanlığı, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin büyük katkıları ile organize edilen Kuzey Kıbrıs Rallisi 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli motorspor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, bu yıl yine Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine “Akdeniz Rallisi” adıyla dahil olacak. Birçok R5 tipi yarış aracının katılacağı, Türkiye’den 25 ekibin kayıt yaptırdığı Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde, Avrupa Şampiyonluğu bulunan Murat Bostancı, son 2 yılın Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Deniz Fahri de yarışacak. Kuzey Kıbrıs Rallisi kayıtlarının 8 Mayıs Çarşamba saat 18.00’de kapanacağı bildirilirken, resmi kayıtların 9 Mayıs Perşembe 18.00’de ilan edileceği kaydedildi.

Etaplar

17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan yarışlar Girne, Görneç, Çeşme, Lefkoşa Cemsa, Balıkesir ve Lefkoşa’da BRT’nin bulunduğu bölgede gerçekleşecek. Yarışın shakedown’u 17 Mayıs Cuma günü 15.30-16.30 saatleri arasında Girne çevreyolu üzerinde bulunan Mr. Pound Plus karşısındaki dağlık alanda gerçekleşecek. 17 Mayıs Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk gün, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Girne Şehir içi Etabı ile tamamlanacak. Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin izlediği yarışın, bu yıl da aynı görüntülere sahne olması bekleniyor. Servis Alanı’nın Girne Amerikan Üniversitesi olacağı rallide ekipler, 18 Mayıs Cumartesi günü Görneç ve Çeşme etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Cemsa’da bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak.

Rallinin son günü olan 19 Mayıs Pazar günü, sırası ile Balıkesir ve BRT ve özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecek. Toplam uzunluğu 540 kilometre olacak olan rallide ekipler, 6 özel etabın toplamı olan 110 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecek.

 

Bu haber toplam 1189 defa okunmuştur
Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
11. Özel Atletizm Oyunları Düzenleniyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, birkez daha özel bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından düzenlenenÖzel Atletizm Oyunları 8-9 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa A...
Koop Mu, Laü Mü..?
Potada nefes kesen bir mücadeleye sahne olan yarı final serisinde 2-2 devam eden Koopspor-Lefke Avrupa Üniversitesi play off serisinde bugün son finalist belirleniyor. Koopspor ile LAÜ arasında play off yarı final serisinde sona gelindi. Geride kal...
Özgül, Kulaçları Rekora Attı
Şehit Kamil Belediyesi 7. Geleneksel uluslararası Alleben Su Sporları Yarışları’nın 2. gününde yarışan rekortmen yüzücümüz Özül Çetin, orada da adını rekorlara yazdırdı. Gaziantep’te düzenlenen, yarışmalarda Özgül Çetin, 3-...
Kıbrıs Rallisine Dev Yarışçılar
Geçtiğimiz yılın en iyi organizasyon ödülüne layık görülen Gülgün Süt'ün ana sponsoru olduğu, KKTC Turizm Bakanlığı, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin büyük katkıları ile organize edilen Kuzey Kıbrıs Rallisi 17-19 Mayıs...
Okçulukta Antrenörler Eğitiliyor
Okçuluk Federasyonu tarafından KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü, Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliği ile gerçekleşen Yardımcı Antrenör Kursu devam ediyor. 3 Mayıs tarihinde başlayan ve 10 Mayıs’ta tamamlanacak kurs ülkemizdeki akademis...
Minik Şampiyonlar Ödüllerini Aldı
Debreli Motors KKTF-GMBTK 8-9-10-12-14 yaş turnuvası tamamlandı. Debreli Motors KKTF-GMBTK 8-9-10-12-14 Yaş Turnuvası, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşen, Yaş gruplarının zevkli ve çekişmeli maçların geçtiği tur...
Volkan Sünmez Kürsünün Tepesinde
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı’nın organize ettiği Türkiye Bahar Kupası Trap Bölgesel Lig 1. Yarışması Konya’da yapıldı. İki gün süren mücadele sonunda trap büyük erkeklerde KKTC Atıcılık Federasyonu at...
Aydınköy’De Motodrag Heyecanı
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Aydınköy’de yapılıyor KKTC 2019 Motodrag Şampiyonası’nda sezon, 5 Mayıs 2019 Pazar günü Aydınköy çevre yolunda yapılac...
Bayanlarda Federasyon Kupası Ydü’Nün
Hentbol Federasyon Kupası kadın finalinde rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 32-22 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahibi oldu. Hentbol Federasyon Kupası finalleri bu gece oynandı. UKÜ Arena’da oynanan gecenin ilk finalinde Ya...
Erkeklerde Federasyon Kupası G.gücü’Nün
KTSYD Kupası ve Derviş Mişon Kupası finallerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni yenerek kupanın sahibi olan G.Gücü, Federasyon Kupası finalinde de geleneği sürdürdü ve rakibini 30-23 yenerek bu kupayı da müzesine götürdü. Hentb...
Mindere Şemmedi İçin Çıkıyorlar
“Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” yarın DAÜ spor salonunda yapılıyor. Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” 4 M...
Başarılılar Ödüllendirildi
Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restorantta gerçekleştirilen ödül balosunda başarılı olan takım ve sporculara ödülleri verildi. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, 2018-2019 sezonunu önceki gün düzenlediği ödül balosu ile tamamladı...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans