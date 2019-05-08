Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Oda Orkestrası Konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde 8 Mayıs Çarşamba günü Oda Orkestrası Konseri verecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Işıl Giray Uysal ile Mehmet Coşkuner’in solist olarak yer alacağı konser, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da gerçekleşecek.

Özel Eğitim Vakfı yararına gerçekleştirilecek konsere giriş 15 TL olarak belirlendi. Biletler Deniz Plaza’nın Lefkoşa ve Yenikent şubeleri ile Özel Eğitim Vakfı’ndan temin edilebilir.

