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Kazak Sanatçının Resim Sergisi Ydü’de Açıldı
10 Mayıs 2019 Cuma Saat 08:41

Kazak Sanatçının Resim Sergisi Ydü’de Açıldı

Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’nin 30 eserden oluşan kişisel resim sergisiYakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı. YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın D

Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’nin 30 eserden oluşan kişisel resim sergisiYakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu,  “Kazakistan Onursal Sanatçılarından olan Nelli Bube’nin, sergisi bir sanatçının ruhunun dışa vuruşudur” dedi.

Açılışta konuşan Sadıkoğlu, “Kendi izlenimlerini ve dünya algılarını renk ve çizgiler vasıtasıyla çalıştı. Ulusal tarih temasında çalışan sanatçı halkının farklı tarihlerde yaşadığı olayları eserlerinde yansıtıyor. Eserlerinde oluşturduğu teknik kendine hastır. Eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ayrılmaz bir parçası olacaktır” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu tarafından Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’ye “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

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Kazak Sanatçının Resim Sergisi Ydü’de Açıldı
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