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Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne Rekor Katılım
12 Mayıs 2019 Pazar Saat 00:42

Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne Rekor Katılım

Geçtiğimiz yılın en iyi organizasyon ödülüne layık görülen Gülgün Süt'ün ana sponsoru olduğu, KKTC Turizm Bakanlığı, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin büyük katkıları ile organize edilen  Kuzey Kıbrıs Rallisi 17-19 Ma

Geçtiğimiz yılın en iyi organizasyon ödülüne layık görülen Gülgün Süt’ün ana sponsoru olduğu, KKTC Turizm Bakanlığı, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin büyük katkıları ile organize edilen  Kuzey Kıbrıs Rallisi 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli motorspor organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde bu yıl 44 araç mücadele edecek. 35 araç Kuzey Kıbrıs Rallisi’ndeki tüm etapları koşacakken, 9 araç ise Ralli’nin açılış günü olan 17 Mayıs’ta Girne’de düzenlenen özel etapta boy gösterecek. Türkiye’den 20 ekibin kayıt yaptırdığı Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde, Avrupa Şampiyonluğu bulunan Murat Bostancı, Burak Çukurova ve Buğra Banaz’ın yanısıra, ülkemizin önde gelen pilotlarından Cevdet Alptürk, Rauf Denktaş, Deniz Denner, Bora Manyera ve Fikri Macila gibi isimler de yarışacak.

Etaplar

17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan yarışlar Girne, Görneç, Çeşme, Lefkoşa Cemsa, Balıkesir ve Lefkoşa’da BRT’nin bulunduğu bölgede gerçekleşecek. Yarışın shakedown’u  17 Mayıs Cuma günü 15.30-16.30 saatleri arasında Girne çevreyolu üzerinde bulunan Mr. Pound Plus karşısındaki dağlık alanda gerçekleşecek. 17 Mayıs Cuma gecesi Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde ilk gün, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Girne Şehir içi Etabı ile tamamlanacak. Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin izlediği yarışın, bu yıl da aynı görüntülere sahne olması bekleniyor. Servis Alanı’nın Girne Amerikan Üniversitesi olacağı rallide ekipler, 18 Mayıs Cumartesi günü Görneç ve Çeşme etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Cemsa’da bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak. Rallinin son günü olan 19 Mayıs Pazar günü, sırası ile Balıkesir ve BRT ve özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecek. Toplam uzunluğu 540 kilometre olacak olan rallide ekipler, 6 özel etabın toplamı olan 110 kilometrelik özel etaplarda mücadele edecek.

 

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