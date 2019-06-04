- Pilli’den Bayram Ziyareti
- Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- Bugün Dünya Ms Günü..
- Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- Abd’de Silahlı Saldırı: 12 Ölü
- Akıncı Bayram Mesajında Çözümün Gerekliliğini Vurgulayarak Uyarılarda Bulundu
- Erbay’ın Ölüm Nedeni Tespit Edildi
- 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptal
- Ömer Gururlandırdı
- Sucuoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- Salon Hizmete Açılıyor
- Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
- Görüşme 15.30’Da
- Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- İskele’De Çocuk Şöleni
- Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- Netanyahu 2 Bakanı Görevden Aldı
- Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
- Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- “Bayram, Ülkemize Huzur Ve Mutluluk Getirsin”
- Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz
- Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Düzenleniyor
- 10. Masal Günleri Etkinliği Cumartesi Günü Tamamlanıyor
- Mandrez Süper Ligde (1-4)
- Ydü Namağlup Şampiyon (81-101)
- Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- İskele’De Çocuk Şöleni
- Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- Bugün Dünya Ms Günü..
- Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- Ömer Gururlandırdı
- Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- Salon Hizmete Açılıyor
- Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyonluk maçı dün Mağusa’da oynandı. YDÜ final serisi son maçında UKÜ’yü 33-27 mağlup ederek, lig hiç galibiyet alamadığı sezonda, play-off’lardaki Muhteşem performansla Şampiyon oldu.
Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelen Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları finale yakışan bir mücadele sergilediler. Seride 1-0 öne geçen YDÜ’ye ikinci maçta UKÜ geçit vermedi ve durumu eşitlemişti. Şampiyonun belli olacağı final serisindeki üçüncü ve son maç dün öğlen Mağusa’da oyandı. Başa baş mücadelenin izlendiği ve her iki takımın da karşılıklı öne geçtiği mücadelenin ilk devresi 14-14 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrenin yarısına kadar UKÜ üstünlüğünde geçen mücadelede YDÜ skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra rakibine başka şans vermedi. Maç sonuna kadar bu üstünlüğünü sürdüren YDÜ kadınları rakibini 33-27’lik skorla mağlup etti ve sezonun şampiyonluğuna imza attı. Lig klasmanındaki 6 maçı da kaybeden ancak daha sonra oynadığı final ön eleme iki maçını da kazanıp finale kalan YDÜ kadınları tarihi bir şampiyonluğa imza attı. YDÜ takımının en skorer oyuncusu 10 sayı atan Aysu olurken ikinci yarıda kaleye geçen Özlem kritik kurtarışları ile şampiyonluğun gelmesine önemli katkı sağladı.
Karşılaşma sonunda düzenlenen törende ikinci UKÜ ve şampiyon YDÜ’ye kupa ve ödüllerini Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan takdim etti.
- Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- Avrupa Günü Nedeniyle Selimiye Meydanı’nda Etkinlik Düzenlendi
- Lefkoşa’da Su Kesintisi
- Denktaş:birleşik Krallığın Öncelikle Sorunun Kökenine Bakması Gerekmektedir
- Trafik Işıkları İhlal Tespit Kameraları Monte Ediyor
- Mağusa’da Boğulma Tehlikesi!
- Nepal’in Kanchenjunga Dağı’nda 2 Dağcı Öldü, Bir Dağcı Kayboldu
- Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin ”anneler Günü” Mesajı
- » Pilli’den Bayram Ziyareti
- » Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- » Bugün Dünya Ms Günü..
- » Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- » Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- » Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- » Abd’de Silahlı Saldırı: 12 Ölü
- » Akıncı Bayram Mesajında Çözümün Gerekliliğini Vurgulayarak Uyarılarda Bulundu
- » Erbay’ın Ölüm Nedeni Tespit Edildi
- » Ömer Gururlandırdı
- » Sucuoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- » Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptal
- » Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- » Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
- » 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- » “Bayram, Ülkemize Huzur Ve Mutluluk Getirsin”
- » Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- » Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- » Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- » Görüşme 15.30’Da
- » “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- » İskele’De Çocuk Şöleni
- » Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz
- » Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- » Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
- » Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- » Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- » Salon Hizmete Açılıyor
- » Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- » Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- » Netanyahu 2 Bakanı Görevden Aldı
- » Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- » Pilli’den Bayram Ziyareti
- » Tabipleri Birliği’Nin “31 Mayıs Dünya Sigarasız” Günü Mesajı
- » Bugün Dünya Ms Günü..
- » Daü’De Acil Sağlık Hizmetleri İrdeleniyor
- » Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi
- » Şampiyon Team 39’Ers Oldu
- » Abd’de Silahlı Saldırı: 12 Ölü
- » Akıncı Bayram Mesajında Çözümün Gerekliliğini Vurgulayarak Uyarılarda Bulundu
- » Erbay’ın Ölüm Nedeni Tespit Edildi
- » 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor
- » Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İptal
- » Ömer Gururlandırdı
- » Sucuoğlu, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- » Miss Kuzey Kıbrıs, Dünya Turizm Güzellik Yarışması’nda 4. Güzel Olarak Taçlanmıştır
- » Salon Hizmete Açılıyor
- » Pakistan’daki Hıv Artışı Dünya Sağlık Örgütü’nü Harekete Geçirdi
- » Görüşme 15.30’Da
- » Çelebioğlu, Yarışla Anıldı
- » Akçatepe Ve Deveci Şampiyon
- » İskele’De Çocuk Şöleni
- » Trump’tan Meksika’ya ‘yasa Dışı Göçmen’ Vergisi
- » Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği Yarın Başlıyor
- » Netanyahu 2 Bakanı Görevden Aldı
- » Katar’da Yeni Medya Kenti Kuruluyor
- » Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay İstanbul’Da
- » Gönyeli Belediyesi’nden Uçurtma Şöleni Ve Bisikletli Gönyeli Etkinliği
- » “10. Lefke Ceviz Festivali” 5 Haziran’Da Başlıyor
- » “Bayram, Ülkemize Huzur Ve Mutluluk Getirsin”
- » Arap Zirvesi Sonuç Bildirgesinde İran Birinci Gündem Oldu
- » Sırada Voleybol Plaj Ligi Var
- » Tatar: Hükümet Olarak Gelişmişlik Seviyemizi Yeterli Görmüyoruz
- » Ydü Bayanları Şampiyon (33-27)
- » Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Düzenleniyor
- » 10. Masal Günleri Etkinliği Cumartesi Günü Tamamlanıyor
- » Mandrez Süper Ligde (1-4)
- » Ydü Namağlup Şampiyon (81-101)
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans