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03 Haziran 2019 Pazartesi Saat 13:46
İskele’De Çocuk Şöleni
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Dünya Çocuk Günü çerçevesinde Çocuk şölen düzenledi. Bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Çocuk şöleni İskele Belediyesi Açık hava Kültür Merkezinde yapıldı. Şölen, saygı duruşunun ar
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Dünya Çocuk Günü çerçevesinde Çocuk şölen düzenledi.
Bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen Çocuk şöleni İskele Belediyesi Açık hava Kültür Merkezinde yapıldı.
Şölen, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklara büyük önem verdiklerini ifade etti.
Elbasan, mutlu çocuklar mutlu gelecek demektir geleceğimiz olan çocukların gününü kutluyorum diye konuştu.
Konuşmanın ardından Çocuk Şöleni , Dans gruplarının renkli gösterileriyle devam etti.
Şölen tüm grupların sevgi saygı ve kardeşlik adına halkı selamlamalarıyla son buldu.
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