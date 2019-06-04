Ankara’da Yılsonu Lefkara Sergisi

Kökeni 14. yüzyıla kadar uzanan yapımı büyük el emeği, göz nuru ve dikkat isteyen Kıbrıs'ın yerel el sanatlarından Lefkara İşi, Ankara'da hayat bulmaya devam ediyor. Ankara Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi