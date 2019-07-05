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Ydü Zirveye Kulaç Attı
01 Temmuz 2019 Pazartesi Saat 10:05

Ydü Zirveye Kulaç Attı

KKTC Su Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele komisyonu işbirliğinde düzenlenen “Yaşama Sporla Bağlan Yüzme yarışları” dün yapılan ikinci gün yarışları ile tamamlandı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda ge

KKTC Su Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile mücadele komisyonu işbirliğinde düzenlenen “Yaşama Sporla Bağlan Yüzme yarışları” dün yapılan ikinci gün yarışları ile tamamlandı.

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlar iki gün sürdü.

Yarışların ilk gününde 6 rekor kırılırken dün yapılan yarışlarda 9 rekor kırıldı.

Yarışmaların iki gününde ise toplamda 15 rekor kırıldı. Takım Klasmanında ise YDÜ birinci sırada yeralırken Ares Spor Kulübü ikinci Bluefin ise üçüncü sırada yeraldı.

1.Gün Kırılan Rekorlar

Erkekler, 50m Serbest

Paşa Sezener,

Erkekler, 800m Serbest

Serhan Faruk Zülkadiroğlu

Doğukan Ulaç,

Gökhan Karabetça

Erkekler, 200m Kurbağalama                                                  

Ediz Yeşilkuşak

Bayanlar, 800m Serbest                                                

Özgül Çetin

2.Gün kırılan rekorlar

Erkekler, 100m Serbest  

Hüseyin Çakır

Erkekler, 200m Serbest  

Emre Ersoy

Doğukan Ulaç

Hüseyin Çakır

Erkekler, 50m Sırtüstü    

Emre Ersoy

Erkekler, 100m Kurbağalama   

Buğra Buba

Erkekler, 200m Kelebek

Enes Kansız

 

Bayanlar, 100m Serbest 

Özgül Çetin

Bayanlar, 200m Serbest 

Özgül Çetin

Takım klasmanı

 

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Ydü Zirveye Kulaç Attı Haberi

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