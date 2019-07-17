Akovaâ€™Da GenÃ§ler AnÄ±lÄ±yor

Akovaâ€™lÄ± genÃ§ler 90â€™lÄ± yÄ±llarÄ±n en gÃ¶zde turnuvalarÄ±ndan Seven SÄ±de futbol turnuvasÄ±â€™nÄ±, GenÃ§ Kalpler AnÄ± TurnuvasÄ± adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenleniyor.

Akovaâ€™lÄ± bir grup gencin organize ettiÄŸi GenÃ§ Kalpler AnÄ± turnuvasÄ±, 90â€™lÄ± yÄ±llarÄ±n en popÃ¼ler turnuvasÄ± Seven SÄ±de olarak hafÄ±zalarda yerini alÄ±yor. 23-24 Temmuzâ€™da Akova Eray VudalÄ± stadÄ±nda yapÄ±lacak Organizasyona talebin Ã§ok olmasÄ± beklenirken, turnuva ile ilgili detay aÃ§Ä±klandÄ±.

Beraberlik durumunda en fazla korner atan takÄ±m turu geÃ§