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Raif Özgüren Anısına Oynadılar
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:41

Raif Özgüren Anısına Oynadılar

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 2019-20 sezonunu anlamlı bir anı turnuvası ile açtı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında aramızdan ayrılan spor yazarı Raif Özgüren adına gerçekleştirilen Minikler Ferdi Turnuvası federasyon salonunda oynandı.

Turnuva öncesinde Özgüren anısına durulan saygı duruşu ve federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları ile Özgüren’in oğlu Mert Özgüren’in yaptıkları kısa birer konuşmanın ardından maçlara geçildi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Raif Özgüren’in eşi Betül Özgüren, kızı Meral Özgüren, oğlu Mert Özgüren, bacanağı Akın Aktunç ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Şükrü Buğrahan takdim etti.

Ödül töreni sonrası federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları, aileye teşekkür belgelerini takdim etti. Minik raketlerin oldukça çekişmeli karşılaşmalar ve oldukça renkli anlar yaşattığı turnuvanın sonunda şampiyonlar ve kürsü şu şekilde oluştu;

 

10 Yaş Altı Erkekler

1.Ata Cihan

2.Atlas Cihan

3.Cem Özdemir

3.Bertuğ İlgililer

10 Yaş Üstü Kızlar

1.Alev Yayman

2.Nihal Zorlu

3.Asya Akal

3.Saadet Akbulut

10 Yaş Üstü Erkekler

1.Arda Alat

2.Adal Aksoy

3.Ali İleri

3.Onur Yücel

 

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