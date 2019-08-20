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Sertoğlu Ve Uluçay, Süper Kupa Maçını İzledi
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:41

Sertoğlu Ve Uluçay, Süper Kupa Maçını İzledi

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir’in daveti ile Liverpool ile Chelsea arasındaki Süper Kupa finalini izledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in özel davetlisi olarak Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa maçını izledi.

İstanbul Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmayı Sertoğlu ve Uluçay; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu Nuri Akın ve Amatör İşler Sorumlusu, İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile birlikte takip etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada, TFF Başkanı’na davetinden ötürü teşekkür ederken, keyifli ve güzel bir maç izlediklerini ve TFF’nin ev sahipliğinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini kaydetti.

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