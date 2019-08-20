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Pulya Festivali Başlıyor
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:42

Pulya Festivali Başlıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11.gerçekleştirilecek olan Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16-25 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

10 gün boyunca devam edecek olan 11. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya festivali bugün saat 19:00’da Yeniboğaziçi Festival alanındaki kortej yürüyüşü ile başlayacak. 20:30’da açılış töreni ile devam edecek festivalde 21:00’da halk oyunları gösterileri ile devam edecek.

FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER

17 Ağustos Cumartesi

Minikler plaj futbol turnuvası
9.00 / Mormenekşe Cemal Balses Stadyumu
Plaj hentbol turnuvası
10.00 / YB Belediye Plajı
Yabancı ülkelerin gösterisi
19.00 Alaniçi Düğün Salonu
Spor onur gecesi
20.00 / YB Festival alanı, Amfi Tiyatro
2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Çocuklarla Canlı Çizim
21.00 / Sergi Salonu, Festival Alanı
Enver Ermetal Konseri
22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

18 Ağustos Pazar
Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması
10.00 / Mutluyaka Atış Poligonu
Plaj Hentbol Turnuvası
10.00 / YB Belediye Plajı
Streetball
18.00 /  YB Festival alanı
Yabancı ülkelerin gösterisi
19.00 / Yıldırım Çocuk ve Aile Parkı
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çocuklar ve Yetişkinler Korosu
20:30 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro
Eril Cambaz Konser
22.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

19 Ağustos Pazartesi
Minikler Survivor
17.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro
Aytotoro Tavası Yemek Yarışması
18.30 / YB Belediye Parkı
2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Sergi Açılış Töreni

20.30- YB Festival alanı
Yabancı Ülkelerin Oyunları ve Ülke Tanıtımları
21.00/  YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

20 Ağustos Salı
Yaratıcı Sanat Etkinlikleri
20.00/ YB Çocuk Belediyesi Standı – Festival alanı
“Bir Aytotoro Hikayesi”
Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu
21.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

21 Ağustos Çarşamba
YBB Çocuk Belediyesi sokak hayvanları farkındalık etkinliği
18:00 / YB Belediyesi Parkı
2+1 Gençlik konseri
21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
Melek Mosso Konseri
22.00 YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

22 Ağustos Perşembe
En güzel bahçe/balkon yarışması finali ve ödül töreni
18:30/ YB Belediye Parkı
Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası
18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu
Yaratıcı Çocuk etkinlikleri
20.00 / YB Çocuk Belediyesi Standı
Yeniboğaziçi Belediye Korosu
21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

23 Ağustos Cuma
Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası
18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu
Karadenizliler Gecesi
21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
Turan Şahin Konseri
22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

24 Ağustos Cumartesi
Büyükler Plaj Futbolu
9.30 / YB Belediye Plajı
Çocuklar Plaj Tenisi
14:00/ YB Belediye Plajı
Çocuk Etkinlikleri Gecesi,
21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

25 Ağustos Pazar

Farkındalık ve Sağlıklı Yaşam Sürüşü
6.00/ YB Belediye Önü –YB Belediye Gazinosu
Çocuk Plaj Tenisi Finali
10.00 / YB Belediye Plajı
Sponsorlara Ödül
21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
Haluk Levent konseri
22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

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