Pulya Festivali Başlıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11.gerçekleştirilecek olan Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16-25 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

10 gün boyunca devam edecek olan 11. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya festivali bugün saat 19:00’da Yeniboğaziçi Festival alanındaki kortej yürüyüşü ile başlayacak. 20:30’da açılış töreni ile devam edecek festivalde 21:00’da halk oyunları gösterileri ile devam edecek.

FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER

17 Ağustos Cumartesi

Minikler plaj futbol turnuvası

9.00 / Mormenekşe Cemal Balses Stadyumu

Plaj hentbol turnuvası

10.00 / YB Belediye Plajı

Yabancı ülkelerin gösterisi

19.00 Alaniçi Düğün Salonu

Spor onur gecesi

20.00 / YB Festival alanı, Amfi Tiyatro

2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Çocuklarla Canlı Çizim

21.00 / Sergi Salonu, Festival Alanı

Enver Ermetal Konseri

22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

18 Ağustos Pazar

Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması

10.00 / Mutluyaka Atış Poligonu

Plaj Hentbol Turnuvası

10.00 / YB Belediye Plajı

Streetball

18.00 / YB Festival alanı

Yabancı ülkelerin gösterisi

19.00 / Yıldırım Çocuk ve Aile Parkı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çocuklar ve Yetişkinler Korosu

20:30 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

Eril Cambaz Konser

22.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

19 Ağustos Pazartesi

Minikler Survivor

17.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

Aytotoro Tavası Yemek Yarışması

18.30 / YB Belediye Parkı

2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Sergi Açılış Töreni

20.30- YB Festival alanı

Yabancı Ülkelerin Oyunları ve Ülke Tanıtımları

21.00/ YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

20 Ağustos Salı

Yaratıcı Sanat Etkinlikleri

20.00/ YB Çocuk Belediyesi Standı – Festival alanı

“Bir Aytotoro Hikayesi”

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu

21.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro

21 Ağustos Çarşamba

YBB Çocuk Belediyesi sokak hayvanları farkındalık etkinliği

18:00 / YB Belediyesi Parkı

2+1 Gençlik konseri

21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

Melek Mosso Konseri

22.00 YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

22 Ağustos Perşembe

En güzel bahçe/balkon yarışması finali ve ödül töreni

18:30/ YB Belediye Parkı

Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası

18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu

Yaratıcı Çocuk etkinlikleri

20.00 / YB Çocuk Belediyesi Standı

Yeniboğaziçi Belediye Korosu

21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

23 Ağustos Cuma

Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası

18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu

Karadenizliler Gecesi

21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

Turan Şahin Konseri

22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

24 Ağustos Cumartesi

Büyükler Plaj Futbolu

9.30 / YB Belediye Plajı

Çocuklar Plaj Tenisi

14:00/ YB Belediye Plajı

Çocuk Etkinlikleri Gecesi,

21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

25 Ağustos Pazar

Farkındalık ve Sağlıklı Yaşam Sürüşü

6.00/ YB Belediye Önü –YB Belediye Gazinosu

Çocuk Plaj Tenisi Finali

10.00 / YB Belediye Plajı

Sponsorlara Ödül

21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro

Haluk Levent konseri

22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro