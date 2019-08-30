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Sertoğlu, Tatar İle Görüşecek
28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat 15:31

Sertoğlu, Tatar İle Görüşecek

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bugün Başbakan Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek. Başbakanlık’ta gerçekleşecek olan görüşme yarın saat 17.00’de başlayacak. Görüşmede 2019-2020 futbol sezonundaki faaliyetlerin yanı sıra, futbolun gelişimi açısından yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

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Sertoğlu, Tatar İle Görüşecek Haberi

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