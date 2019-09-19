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Sapsızoğlu: “Olimpik Salon Yapmayı Hedefliyoruz”
Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu heyeti, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu ziyaret ederken, Sapsızoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’a olimpik bir jimnastik salonu yapmayı hedeflediklerini söyledi.”
KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan bir heyet, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun bir süredir devam ettirdiği ziyaretler dün Maliye Bakanlığı ile devam etti. Gerçekleşen ziyarette Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu bugüne dek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, hedeflenen projeler hakkında da Bakan Amcaoğlu’nu bilgilendirdi. Sapsızoğlu, Kuzey Kıbrıs’a olimpik bir jimnastik salonu yapmayı hedeflediklerini söyledi. Maliye Bakanı Amcaoğlu da Cimnastik Federasyonuna ihtiyaç duyduğu noktalarda gerekli desteği sağlamaya çalışacaklarını belirtti.
Sapsızoğlu: “Sağlıklı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz”
Sapsızoğlu, federasyon olarak 4 kulübe tesis anlamında destek verdiklerini, bu 4 kulübün federasyon bünyesinden çıkıp kendi tesislerini kurduğunu aktardı. 3 yaşından beri çocukların hayatlarına dokunulmaya başlandığını anlatan Sapsızoğlu, gelecekte özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. “Cimnastik sporu bütün sporların temelini oluşturduğu için, şampiyon sporcular yetiştirme noktasında biz çok önemli kilit noktadayız. Örneğin futbol 8-9 yaşlarında başlayan takım sporudur. Biz 3 yaşından 8- 9 yaşına kadar çalıştırdığımız çocuk, her branşta şampiyon bireydirler” dedi. Toplum olarak sağlıktaki sıkıntıların bilindiğini, ilaç giderlerinin çok yüksek oranlarda olduğunu bu nedenle küçük yaşta sağlıklı bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu ifade etti. Bu anlamda Cimantistik Federasyonu’nun önemli bir federasyon olduğunu söyleyen Sapsızoğlu, federasyon olarak çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Sapsızoğlu, mahkeme emriyle federasyonun parasını kullanmadığını bu nedenle balo gibi veya piyango satışı ve benzeri gelir getirici etkinlikler düzenleyerek çalışmalarına devam etmek istediklerini aktardı.
“Gelir getirici etkinlikler yapmayı düşünüyoruz”
Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerin tesislerini kendi imkânları ile sağladıklarını aktaran Sapsızoğlu, bu kulüplere destek olmak için katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Federasyon olarak olimpik bir cimnastik salonu yapmayı istediklerini söyleyen Sapsızoğlu, cimnastik tesisi için arazi bulduklarını da dile getirdi. “Maliyeti düşük, çelik yapıdan salonu yapmayı istiyoruz. Olimpik malzemeler Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından bize destek olarak gönderilecek. Sizin desteğinizle çelik yapı ve arazi konusunu aşabilirsek bu salonu yapmayı düşünüyoruz” dedi.
Amcaoğlu: “Desteğe hazırız”
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise cimnastik sporunun çocuklar için önemli bir spor olduğunu belirterek, çocuklarının en iyi şartlarda bu sporu yapmasının önemli olduğunu söyledi. Cimnastik Federasyonu’na ihtiyaç duyduğu noktalarda gerekeli desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Amcaoğlu, arazi kiralama konusunda gerekli kolaylığı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Bakan Amcaoğlu, Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu’na görevlerinde başarılar diledi. Görüşme sonrasında Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kanser Hastaları Yardım Derneğinden alınan çerçeveli koza işini bakanı Olgun Amcaoğlu’na takdim etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans