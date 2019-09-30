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Akbaş, Tennis Europe’Ta Oynayacak
24 Eylül 2019 Salı Saat 10:08

Akbaş, Tennis Europe’Ta Oynayacak

Sevim Akbaş, İstanbul da Tennis Europe’ta 14 yaş kategorisinde ana tablodan giriş yaptı. 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Koza ’da oynanacak olan 14 yaş Tennis Europe kategori 3 Soul Cup Turnuvası’na...

Sevim Akbaş, İstanbul da Tennis Europe’ta 14 yaş kategorisinde ana tablodan giriş yaptı.

23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Koza ’da oynanacak olan 14 yaş Tennis Europe kategori 3 Soul Cup Turnuvası’na ülkemizin ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin başarılı kadın raketlerinden Sevim Akbaş turnuvaya ana tablodan giriş yaptı.

 

 

 

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Akbaş, Tennis Europe’Ta Oynayacak Haberi

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