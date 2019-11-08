Kuzey Kıbrıs, Londra’Da Tanıtılıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Uluslararsı Turizm Fuarı, dünya çapında seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm profesyonellerini ağırlıyor.

Dünya turizminin buluşma noktası olan Londra Uluslararası Turizm Fuarı’na bu yıl 182 ülke katılıyor. 3 gün boyunca 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar, 3 milyar İngiliz Sterlini değerinde iş hacmi oluşturuyor.

Turizm profesyonellerinin yanı sıra; hava yolları, oteller, tur operatörleri, finansman servisleri, restoran ve medya mensuplarını da ağırlayan Londra Uluslararsı Turizm Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standı da göz dolduruyor.

Sektörle ilgili çeşitli seminer ve konferansların da yapılacağı fuar, yarın sona erecek.