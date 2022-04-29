- Akıllı ev sistemleri kolaylıkları nelerdir
- Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbulda gözaltına alınanların Söylemez Kardeşler olduğu ortaya çıktı! Tekne ile gelmişler
- Falyalı cinayetinde 1 kişi gözaltına alındı
- Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
- Bataklık operasyonu: 5 zanlı cezaevine gönderildi
- Çirkin provokasyon! Yunanistan bayrağı asmaya kalkıştı
- Rusya Nakliyat Fiyatları
- Resmi evrak sahteleyen zanlılar, teminata bağlandı
- Pençe-Yıldırım Harekatında şehit düşen Mehmetçikler için taziye
- İngilterede KKTC bayrağının indirilmesi protesto edildi
- Akaryakıta zam sonrası tüpgaz sıkıntısı yaşanıyor
- Şartlı “karantinasız giriş” dönemi başladı
- Ukrayna Nakliyat Nasıl Yapılır?
- Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı, tutuklandı
- Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs a geliyor
- Maraş çalışmaları rumları rahatsız etti
- Ataoğlu, Esnafın yüzü gülecek
- Aydın’ın En Güzel Turistik Bölgeleri
- Ücretsiz antijen testleri başladı
- Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
- Anneler Günü İçin Anlamlı Hediye Fikirleri
- Keçi Süt üreticileri bedava süt dağıttı
- BES ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
- 59’u yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
- Tatar: Kıbrıs konusunda esas egemenliktir
- Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in verdiği resepsiyona katıldı
- Arıklı:İkı̇ devletlı̇ çözüm zamanı geldi
- Güney Kıbrıs’ta 760 yeni vaka
- Aydınlatmada Led Ampulleri Tercih Etmeniz İçin Nedenler
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- Dursun Oğuz, Ankarada
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbulda gözaltına alınanların Söylemez Kardeşler olduğu ortaya çıktı! Tekne ile gelmişler
- Falyalı cinayetinde 1 kişi gözaltına alındı
- Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
- Resmi evrak sahteleyen zanlılar, teminata bağlandı
- Bataklık operasyonu: 5 zanlı cezaevine gönderildi
- İngilterede KKTC bayrağının indirilmesi protesto edildi
- Akaryakıta zam sonrası tüpgaz sıkıntısı yaşanıyor
- Çirkin provokasyon! Yunanistan bayrağı asmaya kalkıştı
- Pençe-Yıldırım Harekatında şehit düşen Mehmetçikler için taziye
- Ücretsiz antijen testleri başladı
- Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs a geliyor
- Ataoğlu, Esnafın yüzü gülecek
- Maraş çalışmaları rumları rahatsız etti
- Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
- Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı, tutuklandı
- Şartlı “karantinasız giriş” dönemi başladı
- Keçi Süt üreticileri bedava süt dağıttı
- Güney Kıbrıs’ta 760 yeni vaka
- 59’u yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
- Tatar: Kıbrıs konusunda esas egemenliktir
Akıllı ev sistemleri kolaylıkları nelerdir
Akıllı Evin Kısa Tarihçesi
“Akılı Ev” fikri ilk olarak 1980’lerin başında ortaya çıktı. Türkiye’deki ilk uygulama ise 1984 yılında yapılmıştır. İlk uygulamalarda, sıradan her hangi bir fiziksel engeli olmayan insanların ev konforu düşünülmüştü. Üreticiler, bir sistemi bütününü entegre etmeyi amaçlamamışlardı.
Ancak, bireysel olarak kontrol edilebilecek bir çok ürün çeşidi ortaya çıktı(enerji kontrol ünitesi, güvenlik sistemi, ışık kontrolcüleri gibi )
Akıllı ev sistmeleri günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte büyük kolaylıklar sunmaya devam ediyor ülkemizde bu konuda yerli ve milli olarak ilk olarak iCe Akıllı Ev ve Ofis sistemleri tarafından hayatta geçirilen bir yazılım karşımıza çıkıyor. Bu yazılım neler yapıyor öncelikle genel olarak bakacak olursak hayatımızı kolaylaştırıyor dilediğimiz yerde evimizi, ofisimizi ve bahçemizi uzaktan kontrolünü sağlama imkanı sunuyor. Dünyada yaşan enerji sorunlarını da göz önüne alırsak şuan en önemli özelliklerinden birisi olan %30 enerji tasarrufu ile tercih edilmesi sebeplerinden en önemli nedeni.
Akıllı ev sistemleri evin yada ofisde nelerde kullanılır?
- Ana giriş kapınızı izleyebilirsiniz
- Anahtarsız giriş (şifreli) giriş yapabilirsiniz
- Tüm prizleri kontrol edebilme (Açma-Kapatma, Fişe takılımı kontrol)
- Su Baskını bildirimi
- Hırsızlık algılama bilginizin dışında kapı ve pencerelerin açıldığın anlık bildirim ile bilgilendirme
- Işık şiddetinizi ayarlama
- Otomatik perde sistemi
- Tv Kontrolü
- Kombi Kontrolü
- Isı nem ölçme ve dilediğnizi gibi evinizi ofisinizi konforunuza göre ayarlama
- Su sayaçı kontrolü açma kapatma
iCe akıllı ev sistemleri kendi alanında uzman ve profesyonel genç ve dinamik mühendis kadrosu ile bir çok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.
- Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbulda gözaltına alınanların Söylemez Kardeşler olduğu ortaya çıktı! ...
- Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
- Falyalı cinayetinde 1 kişi gözaltına alındı
- Pençe-Yıldırım Harekatında şehit düşen Mehmetçikler için taziye
- Çirkin provokasyon! Yunanistan bayrağı asmaya kalkıştı
- İngilterede KKTC bayrağının indirilmesi protesto edildi
- Bataklık operasyonu: 5 zanlı cezaevine gönderildi
- Resmi evrak sahteleyen zanlılar, teminata bağlandı
- » Akıllı ev sistemleri kolaylıkları nelerdir
- » Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbulda gözaltına alınanların Söylemez Kardeşler olduğu ortaya çıktı! Tekne ile gelmişler
- » Falyalı cinayetinde 1 kişi gözaltına alındı
- » Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
- » Bataklık operasyonu: 5 zanlı cezaevine gönderildi
- » Çirkin provokasyon! Yunanistan bayrağı asmaya kalkıştı
- » Rusya Nakliyat Fiyatları
- » Resmi evrak sahteleyen zanlılar, teminata bağlandı
- » Pençe-Yıldırım Harekatında şehit düşen Mehmetçikler için taziye
- » İngilterede KKTC bayrağının indirilmesi protesto edildi
- » Akaryakıta zam sonrası tüpgaz sıkıntısı yaşanıyor
- » Şartlı “karantinasız giriş” dönemi başladı
- » Ukrayna Nakliyat Nasıl Yapılır?
- » Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı, tutuklandı
- » Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs a geliyor
- » Maraş çalışmaları rumları rahatsız etti
- » Ataoğlu, Esnafın yüzü gülecek
- » Aydın’ın En Güzel Turistik Bölgeleri
- » Ücretsiz antijen testleri başladı
- » Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak
- » Anneler Günü İçin Anlamlı Hediye Fikirleri
- » Keçi Süt üreticileri bedava süt dağıttı
- » BES ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
- » 59’u yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
- » Tatar: Kıbrıs konusunda esas egemenliktir
- » Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in verdiği resepsiyona katıldı
- » Arıklı:İkı̇ devletlı̇ çözüm zamanı geldi
- » Güney Kıbrıs’ta 760 yeni vaka
- » Aydınlatmada Led Ampulleri Tercih Etmeniz İçin Nedenler
- » 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- » Dursun Oğuz, Ankarada
- » İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- » Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- » Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- » Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- » Mağusa’da 360gr uyuşturucu
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans