Akıllı ev sistemleri kolaylıkları nelerdir

Akıllı Evin Kısa Tarihçesi

“Akılı Ev” fikri ilk olarak 1980’lerin başında ortaya çıktı. Türkiye’deki ilk uygulama ise 1984 yılında yapılmıştır. İlk uygulamalarda, sıradan her hangi bir fiziksel engeli olmayan insanların ev konforu düşünülmüştü. Üreticiler, bir sistemi bütününü entegre etmeyi amaçlamamışlardı.

Ancak, bireysel olarak kontrol edilebilecek bir çok ürün çeşidi ortaya çıktı(enerji kontrol ünitesi, güvenlik sistemi, ışık kontrolcüleri gibi )

Akıllı ev sistmeleri günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte büyük kolaylıklar sunmaya devam ediyor ülkemizde bu konuda yerli ve milli olarak ilk olarak iCe Akıllı Ev ve Ofis sistemleri tarafından hayatta geçirilen bir yazılım karşımıza çıkıyor. Bu yazılım neler yapıyor öncelikle genel olarak bakacak olursak hayatımızı kolaylaştırıyor dilediğimiz yerde evimizi, ofisimizi ve bahçemizi uzaktan kontrolünü sağlama imkanı sunuyor. Dünyada yaşan enerji sorunlarını da göz önüne alırsak şuan en önemli özelliklerinden birisi olan %30 enerji tasarrufu ile tercih edilmesi sebeplerinden en önemli nedeni.

Akıllı ev sistemleri evin yada ofisde nelerde kullanılır?

Ana giriş kapınızı izleyebilirsiniz

Anahtarsız giriş (şifreli) giriş yapabilirsiniz

Tüm prizleri kontrol edebilme (Açma-Kapatma, Fişe takılımı kontrol)

Su Baskını bildirimi

Hırsızlık algılama bilginizin dışında kapı ve pencerelerin açıldığın anlık bildirim ile bilgilendirme

Işık şiddetinizi ayarlama

Otomatik perde sistemi

Tv Kontrolü

Kombi Kontrolü

Isı nem ölçme ve dilediğnizi gibi evinizi ofisinizi konforunuza göre ayarlama

Su sayaçı kontrolü açma kapatma

iCe akıllı ev sistemleri kendi alanında uzman ve profesyonel genç ve dinamik mühendis kadrosu ile bir çok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.



